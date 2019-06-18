Egeli ihracat şampiyonlarına ödül yağmuru

Türkiye’ye 2018 yılında 7 milyar doların üzerinde döviz kazandıran Egeli ihracat şampiyonları ödüllerine kavuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 26. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Egeli ihracatçılar, 11 ödülün sahibi oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 26. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 2018 yılının ihracat şampiyonlarına ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle tarafından verildi.

Türkiye geneli ihracatta ilk 10 firma ve sektörlerinde ihracat şampiyonu firmalar ödüllendirilirken, Egeli 8 firma 11 ödülün sahibi oldu.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ilk 10 firma sıralamasında altıncı olurken, Vestel Ticaret A.Ş. ilk 10 firma sıralamasında yedinci, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş ise onuncu sırada yer aldı.

Çelik sektöründe; İzmir’de üretim tesisleri olan Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. birincilik gururunu yaşarken, elektrik-elektronik sektöründe Vestel Ticaret A.Ş. ilk sektör birincisi oldu. Kimya sektöründe zirvede geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yer aldı. İklimlendirme Sektörünün ihracat şampiyonu ise; Manisa OSB’de yer alan Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. oldu.

KLC Gıda su ürünleri sektöründe rekora koşuyor

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe KLC Gıda Ürünleri İth. İhr. ve Tic A.Ş. rekora koşuyor. KLC Gıda Ürünleri İth. İhr. ve Tic A.Ş. sektörde birinciliğini sekizinci yıla taşıdı. Firmanın ödülünü Kılıç Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan aldı.

Türkiye’nin ihracatta geleneksel sektörlerinden tütün sektörünün ihracat şampiyonluğunu Phılsa Phılıp Morris Sabancı Sigara Ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kazandı. Firmanın ödülünü Genel Müdür Filiz Yavuz Diren ödül törenine katıldı.

Yaş meyve sebze sektöründe, Uçak Kardeşler Gıda Seracılık Ulus. Nak. Plas. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2017 yılından sonra 2018 yılında da birinci olurken, firmanın ödülünü almak için Uçak Kardeşler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Uçak hazır bulundu.

Zeytin ve Zeytinyağı sektöründe ise 2018 yılının ihracat şampiyonu Nejat Atalan Dış Ticaret A.Ş. oldu. Firmanın ödülü için Yönetim Kurulu Üyesi Ali Nedim Güreli teslim aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılında ihracat şampiyonları listesinde 8 Egeli firmanın 11 ödül kazanmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını, Egeli ihracat şampiyonlarının 2018 yılında Türkiye’ye 7 milyar 11 milyon dolar döviz kazandırdıklarını, önümüzdeki yıllarda ihracat şampiyonları listesinde daha fazla Egeli ihracatçı firmanın yer alması için inovasyon, Ar-Ge ve tasarım odaklı çalışmalara devam edeceklerini ve katma değerli ürün ihracatına yoğunlaşacaklarını kaydetti.