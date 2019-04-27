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Egeli deri ve deri mamulleri ihracatçıları yeni pazarlara yelken açacak

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDDMİB), 2018 yılında Türkiye’ye 1.

27 Nisan 2019 Cumartesi 17:01
Egeli deri ve deri mamulleri ihracatçıları yeni pazarlara yelken açacak

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDDMİB), 2018 yılında Türkiye’ye 1.6 milyar dolardan fazla döviz kazandıran Deri ve Deri Mamulleri sektöründe daha fazla ihracat için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl yeni yönetim kurulu ile birlikte göreve başlayan sektör temsilcilerinin de katkısı ile gelecek yıl yeni pazarlar hedefleniyor.


Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDDMİB)’nin 2018 yılı olağan mali genel kurulunda konuşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, yeni yönetim olarak göreve geldiklerinden sonraki 1 yıllık dönemde ihracatı artırmak amacı ile birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini ve bunun meyvelerini almaya başladıklarını belirtti.


Zandar, "Alt sektörlere yönelik arama konferanslarından, sektörlerimizde verimlilik çalışmalarına kadar birçok faaliyette bulunduk. Yurt dışında ise ağustos ve şubat aylarında Moskova EuroShoes fuarlarına katıldık. Ocak ayında ise ExpoRivaSchuh Fuarı’nda yer aldık. 2019 yılında planladığımız deri konfeksiyon ve saraciye sektörlerine yönelik Ticaret heyetimizin ön çalışmasını başlattık ve Hollanda’ya bir ön heyet gönderdik. Güney Kore’ye gerçekleştirdiğimiz ziyaretin notlarını üyelerimiz ile paylaştık. İhracatımızı artırmak ve yeni pazarlar bulmak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.



Sektörlerin taleplerine ve sorunlarına hızlı çözüm


Geçtiğimiz yıl göreve geldikten sonra EDDMİB organizasyonu içerisinde sektörlere özel konulara eğilen, sorunları çözüme kavuşturmak için çalışan sektör temsilcilikleri oluşturulduğunu ifade eden Zandar, belirlenen temsilcilerin Ayakkabı, Deri Grubu, Konfeksiyon ve Saraciye olmak üzere dört ayrı sektörde faaliyet gösterdiğini belirtti. Zandar, böylece sektörlerin taleplerine ve sorunlarına daha hızlı çözüm bulduklarını dile getirdi.


Deri konfeksiyon grubuna yönelik İzmir’de yerleşik olan firmalarımıza yerinde ziyaretlerde bulunulduğunu, taleplerin ve bilgileri güncellendiğini aktaran Zandar, önümüzdeki aylarda ayakkabı, saraciye ve tabakhanelere yönelik olarak faaliyetler düzenlenerek, tüm üyelere yerinde ziyaretler gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.


Genel kurul toplantısının ardından Ayakkabı Sektör Temsilcilisi Erkan Onmuş, Deri Grubu Sektör Temsilcisi Mehmet Sepici, Konfeksiyon Sektör Temsilcilisi Selahattin Güven, Saraciye Sektör Temsilcisi ise Halil Gündoğdu kürsüye gelerek, toplantıya katılan Genel Kurul Delegeleri ve üyeleri dinledi, talepler ve beklentiler ile ilgili notlar aldı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 17:01
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