Ege'den hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı artışını sürdürüyor

İZMİR (AA) - Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sektörün mart, nisan ve mayısta zor bir süreç yaşadığını, haziran ayı ile birlikte başlayan toparlanma sürecinin ekim ayında da devam ettiğini belirtti.

Sertbaş, sektörün ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada salgının başladığı mart, nisan ve mayıs aylarında zincir mağazaların kapanması ve sipariş iptalleri sonrası zor günler geçirdiklerini ifade etti.

Bu süreçte sağlanan kısa çalışma ödeneği desteği sayesinde istihdamı koruduklarını aktaran Sertbaş, haziran ayıyla birlikte ihracatı hızla artırmaya başladıklarını bildirdi.

Ekim ayında Birlik olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 artışla 137 milyon dolar ihracat yaptıklarını aktaran Sertbaş, şunları kaydetti:

"Haziran sonrasında yaralarımızı sarmaya başladık. Haziran-ekim arasındaki 5 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik artışla 662 milyon dolar ihracat yaptık.

Ocak - ekim dönemine baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre ihracat kaybımızın 15 milyon dolara kadar gerilediğini görüyoruz. En büyük ihraç pazarımız Avrupa’da vaka sayılarının artıyor olması hazır giyim ve perakende zincirlerini olumsuz etkileyecektir. Bu durum mart ayında olduğu gibi sipariş iptal ya da azalmalarını beraberinde getirebilir. Ancak buna rağmen 2020 yılını, 2019 yılı seviyelerine yakın kapatmayı hedefliyoruz."

- Medikal ürünlere talep artıyor

Bölgeden yapılan hazır giyim ihracatında İspanya, Almanya ve İngiltere'nin başı çektiğini bildiren Sertbaş, dokuma, örme ve özellikle medikal ürünlere olan talebin arttığını kaydetti.

Sertbaş, "Salgınla birlikte talep patlaması yaşanan medikal ürünler ihracatımız ekimde yüzde 4558’lik artışla 73 milyon dolara yükseldi. Türkiye genelindeki medikal ürünler ihracatı ise 1 milyar 84 milyon dolara ulaştı. Ekim ayında EHKİB’in ihracatına, ameliyat önlüğü ihracatımız 5 milyon dolarlık katkı sağladı." ifadelerini kullandı.



