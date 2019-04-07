Ege’deki dostluğa Midilli’li veteran millilerden anlamlı destek

Yunanistan’ın Midilli Adası’nın veteran milli futbolcuları, Ege’deki dostluk ve barış için Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde mücadele etti. Midilli’nin unutulmaz futbolcuları, Ayvalık’ın köklü takımlarından Hamdibey Kayaspor ile dostluk maçı yaptı. Maç süresince ve maç sonrasında verilen yemekte suyun iki yanının dostluk mesajları etkinliğe damgasını vurdu.

Henüz mazbatasını almamış olan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Merih Arslan, Küçükköy Spor’un eski Kulüp Başkanı Murat Akıner’in de izlediği karşılaşma Hamdibey Spor Tesisleri’nde gerçekleşti. Ayvalık’ın genç bayan hakemi Selinay Olpak’ın yönettiği ve normal süresi 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşmayı, penaltı atışlarının ardından Hamdibey Kayaspor 5-4 kazandı.

Pallesviakos Takımı Onursal Başkanı Yorgos Ampelikiotis ile Midilli vetaran takımının Kaptanı Stalios Balis’in öncülüğünde gerçekleşen dostluk maçının ardından konuk ekibe Hamdibey Kayaspor yönetimi tarafından yemek verildi.

Dostluk türkülerinin Türk ve Yunan ekipler tarafından bir ağızdan seslendirildiği yemekte konuşan Balıkesir Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Edremit Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu, düzenledikleri geceyi onurlandıran Ayvalık’ın çiçeği burnunda Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

İki aydan bu yana söz konusu karşılaşmayı hazırlamaya çalıştıklarını ifade eden Cemal Erhanoğlu, “Ege’deki Türk-Yunan dostluğunun perçinlenmesi adına düzenlediğimiz bu organizasyona destek veren herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Allah nasip ederse, önümüzdeki süreçte futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol dallarında da Midilli ile Ayvalık arasında benzeri dostluk maçlarının düzenlenmesini sağlamaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Gecede konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise;sporun dostluk bağlarını güçlendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu hatırlatarak, “Son dönemlerde Midilli ile Ayvalık arasında kurulan dostluk köprüsü ile her iki yakanın halkları arasında sıcak dostluklar oluşmuş ve bu dostluklar her geçen gün daha da artarak kaynaşmıştır. Ümit ediyorum ki, komşumuz Yunanistan ile ilişkilerimiz bu yönde artarak sürecektir. Ben bu duygularla böylesi anlamlı bir organizasyonu düzenleyen Hamdibey Kayaspor yönetimine çok teşekkür ediyorum. İnşallah konuklarımız bizlerin konukseverliğinden hoşnut kalmışlardır” dedi.

Mesut Ergin’in ardından duygu ve düşüncelerini dile getiren Yunanistan’ın Pallasviakos Kulübü’nün Başkanı Nikos Anastasiadis de, Midilli ile Ayvalık arasında futbolun centilmenlik ve dostluk duyguları üzerinde inşa edilen barış köprüsünün her zaman daha sıkı ve daha sağlam olarak gelecek yüzyıllara taşınacağına inandığını kaydetti.

Pallesviakos Takımı Onursal Başkanı Yorgos Ampelikiotis de, Ayvalık’ın yeni Belediye Başkanı Mesut Ergin’i 5 yıl önce Küçükköy Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden tanıdığını ve o yıllarda da Küçükköy Belediyespor’un Kulüp Başkanlığı’nı yürüten Murat Akıner ile çok sıkı bir dostluklarının olduğunu söyleyerek, “Bizim gerek Mesut Ergin ile gerekse de Murat Akıner ile dostluktan öte ilişkilerimiz var. Bu dostluklarımız sadece 3-5 yıllık bir birikim ile sınırlı değildir. Bizim dostluklarımız yaklaşık 100 yıla dayalıdır. Bizler 1924 yılındaki mübadelenin ardından da Türk dostlarımızla ilişkilerimizi sürdürmeyi başardık” diye konuştu.

Konuşmaların ardından; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından organizasyonun Midilli etabını yürüten Pallasviakos Kulübü’nün Başkanı Nikos Anastasiadis’e, Hamdibey Kayaspor Başkan Vekili Aydoğan Sat tarafından hazırlanan bir plaket verildi. Buna karşılık Pallesviakos Takımı Onursal Başkanı Yorgos Ampelikiotis’de Başkan Ergin’e dostluk ve barışın bir nişanı olarak bir plaket ve kulübün müzesinden anlamlı bir fotoğraf hediye etti.

Plaket töreninin ardından buram buram sevgi ve dostluk kokan gece, Türk ve Yunan kültürlerinin müzikleriyle bezeli eğlencelerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.