Ege’de Yunan mezalimi: Maskeyle gelip ateş açıyorlar

Ege Denizi'nde, Atina yönetiminin mültecileri hedef alan saldırılarına dair yeni bir kanıt sunuldu. Report Mainz, Lighthouse Reports ve Alman Der Spiegel'in ortak araştırmalarına dayandırdıkları haberde 13 Mayıs tarihinde Ege'de yaşanan bir olaya dair video görüntülerine de yer verildi. Görüntülerde Yunan sahil güvenlik gemisinin bir grup mülteciyi şişme bir cankurtan salıyla Türk karasularına doğru çektiği ve sığınmacıları açık denizde kaderlerine terk ettiği görülüyor. Spiegel haberinde sığınmacıların bu şekilde Türkiye'ye doğru itilmesinin uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'ne aykırı olduğuna dikkat çekti. Görüntüleri cep telefonuyla çeken ve salda bulunan sığınmacılardan Filistinli Amjad Naim olayın nasıl geliştiğini Spiegel’e anlattı.

Ateş açıldı ve bot batırıldı

Naim’in de aralarında olduğu 26 kişilik sığınmacı grubu, 13 Mayıs günü botla Yunan karasularına doğru açıldı. Grup Sisam Adası’na neredeyse varmak üzere iken önce bir helikopter sesi duyuldu. Ardından yüzleri maskeli bir grup botla sığınmacı botuna yaklaştı. Yunan bayrağı taşıyan maskeli grup önce suya ateş açtı, ardından sığınmacı botunun motorunu tahrip etti ve botu bir kanca ile batırdı.

Kaderlerine terk ettiler

Sığınmacılar önce güverteye ardından da bir şişme cankurtaran platformuna alındı. Yuvarlak platform, 18 metrelik Panther tipi bir Yunan sahil güvenlik gemisi ile Türkiye kıyılarına doğru çekildi ve grup orada kaderine terk edildi. Geminin platformu nasıl çektiği Naim’in cep telefonuyla kaydettiği görüntülere yansıyor. Platformun çekilirken su aldığı da görülüyor.