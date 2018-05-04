Ege'de Türk gemisi ve Yunan botu çarpıştı!

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde NATO operasyonu çerçevesinde Midilli adası açıklarında kaçak göçmen geçişlerini keşfe çıkan Yunan 'Armatolos' gemisine, Türk ticari gemisi 'Karmate' kasıtlı olarak yaklaşıp temas etti.İfadeye göre, daha sonra Türkiye kıyılarına doğru uzaklaşan ‘Karmate', Yunan gemisinden gönderilen telsiz çağrılarına yanıt vermedi.



OLAYDA YARALANMA VE HASAR YOK!



Konuyla ilgili NATO'daki mercilere bilgi verilirken, olayda yaralanan olmadı. Gemide de ciddi bir hasar oluşmadı.Türkiye kıyılarına yakın Midilli adası, 2015 yılında göçmen akışının en yoğun olduğu yerlerden biriydi.