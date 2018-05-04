Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ege'de Türk gemisi ve Yunan botu çarpıştı!

‘Karmate' adlı bir Türk gemisinin Ege denizinde Yunan donanmasına ait 'Armatolos' adlı gemiyle temas ettiği belirtildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 12:22
Ege'de Türk gemisi ve Yunan botu çarpıştı!

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde NATO operasyonu çerçevesinde Midilli adası açıklarında kaçak göçmen geçişlerini keşfe çıkan Yunan 'Armatolos' gemisine, Türk ticari gemisi 'Karmate' kasıtlı olarak yaklaşıp temas etti.İfadeye göre, daha sonra Türkiye kıyılarına doğru uzaklaşan ‘Karmate', Yunan gemisinden gönderilen telsiz çağrılarına yanıt vermedi.

OLAYDA YARALANMA VE HASAR YOK!

Konuyla ilgili NATO'daki mercilere bilgi verilirken, olayda yaralanan olmadı. Gemide de ciddi bir hasar oluşmadı.Türkiye kıyılarına yakın Midilli adası, 2015 yılında göçmen akışının en yoğun olduğu yerlerden biriydi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 12:22
  1. Ege Denizi
  2. Yunanistan
  3. Türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 bin 500 minik namazda buluştu
    1. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    2. YSK'dan 3 adaya ret kararı
    3. Hindistan'da korkunç felaket! Ölü..
    4. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    5. FETÖ ele başı atletini hediye etmiş!
    6. Güney Kore ile savunmada ortak üretim
    7. Karadenizli bu yıl rekor bekliyor!
    8. 'Barışacağız' diye çağırdıkları..
    9. G.Kore ile savunmada ortak üretim kararı
    10. Bakandan çarpıcı çıkış! Bunu yapan..
    11. Cuma Hutbesi!
    12. HDP'ten Muharrem İnce açıklaması
    13. Gül, Erdoğan'la birlikte nikah..
    14. Altında son durum ne?
    15. Ticaret savaşında gerilim düşüyor!
    16. Otomobil devinin eski CEO`suna ağır..
    17. İsrailli çocuklara 'Filistinli nasıl..
    18. İnce adaylığını WhatsApp'tan emojiyle..
    19. İnce aday oldu capsler patladı!
    20. 'Filistinli nasıl öldürülür' eğitimi
    Kuveyt Türk
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler