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Aktüel Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Aktüel

Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-11-22 20:57:59 -
Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

İZMİR (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele genelgesi kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak’ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İzmir'de kısıtlamanın saat 20.00'de başlamasıyla normalde yoğunluk yaşanan Konak Meydanı, Kordon, Alsancak, Karşıyaka Çarşısı gibi bölgelerin boş kaldığı görüldü.

Vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendiren polis ekipleri; iş yerleri, sokak ve caddelerde denetime başladı.

Aydın'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Kentin en işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada emniyet ve jandarma ekipleri denetim yapıyor.

Vatandaşların sokağa çıkılmaması konusundaki uyarıları dikkate aldığı Denizli'de, şehrin en işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı boşaldı, ana arterlerdeki trafik akışı büyük ölçüde azaldı.

Manisa'da da işlek bölgelerden Mustafa Kemal Paşa, İzmir, Cumhuriyet ve Doğu caddeleri ile Mimar Sinan Bulvarı'nda akşam saatlerinde yaşanan hareketlilik, kısıtlamayla birlikte yerini sessizliğe bıraktı.

Uşak'ta da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ekiplerinin, kentin işlek caddelerinde aldığı tedbirler dikkati çekerken vatandaşların sokağa çıkmadıkları görüldü.

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