THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Ege'de mülteci dramı! 20 bin göçmen yakalandı

Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı olarak gören mültecilerin Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a yaptıkları tehlikeli yolculuklarda 1 Ocak 2018'den bugüne kadar 20 bin 849 düzensiz göçmen yakalandı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 14:24
Ege'de mülteci dramı! 20 bin göçmen yakalandı

Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına kaçmak isteyen mültecilerin sayısı hızla artıyor. 1 Ocak’tan bu yana Ege denizinde 20 bin 849 düzensiz göçmenSahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı. Bir çok göçmen ise ölüm ile burun buruna iken kurtarıldı.

57 kişi hayatını kaybetti

2018’in ilk günlerinden itibaren Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına geçmek isteyen mültecilerin sayısı 20 bin 849 olarak belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı deniz, hava ve kara unsurlarının ortaklaşa çalışması ile yakalanan mülteciler, ölüm yolculuğunu hayatlarını hiçe sayarak çıkıyor. 2017 yılında 19 bin 84 düzensiz göçmen yakalanırken, bu yıl sayının arttığı gözleniyor. Düzensiz göç olaylarında 2018 yılında 57 kişi hayatını kaybederken, 42 organizatör ise tutuklandı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 14:24
  1. Ege Denizi
  2. Yunan adaları
  3. mülteciler
  4. düzensiz göçmen
  5. Sahil Güvenlik Komutanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mutlu bir öğrenme süreci için...
    1. Mutlu bir öğrenme süreci için...
    2. Adıyaman'da feci kaza! 60 metre takla..
    3. Pamukkale Turizm konkordato talebinde..
    4. BBP'den "Muhsin Yazıcıoğlu" açıklaması!
    5. Başkan Erdoğan, Putin ile görüşüyor
    6. BOTAŞ üst yönetiminde yenilik
    7. Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü
    8. Yumurta beyine bakım yapıyor
    9. Görüntü Trabzon'dan! Yazıların asılma..
    10. Milli Savunma Bakanlığından flaş..
    11. Zirve öncesi Erdoğan Merkel'i kabul etti
    12. Yüzleri güldüren palamuttan sonra..
    13. Abur cubur tıkınmayın
    14. Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Rakam..
    15. PKK Sincar'da 3 yeni kamp kurdu
    16. Ege'de mülteci dramı! 20 bin göçmen..
    17. Tunceli Valiliği'ndan 2 şehidimiz için..
    18. Malatya'da arazi kavgası: 1 kişi öldü,..
    19. Katil İsrail'den Gazze suçlaması: Esed..
    20. Kan pıhtısı hem kurtarır hem öldürür!
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri