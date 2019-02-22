Ege'de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi, saat 08.12'de merkez üssü Ege Denizi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
22 Şubat 2019 Cuma 09:05
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 08.12'de merkez üssü Ege Denizi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor.
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