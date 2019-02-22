Ege'de korkutan deprem Kandilli Rasathanesi, saat 08.12'de merkez üssü Ege Denizi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 08.12'de merkez üssü Ege Denizi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıntılar geliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.