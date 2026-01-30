  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan Kanada’ya sert çıkış! Gerilim tırmanıyor Trump'ın adımları ters tepiyor! Çin ve İngiltere yakınlaşıyor Kafe ve restoranlarda 'kuver' dönemi bitti: Ticaret Bakanlığı haksız ücrete "dur" dedi! İran, Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" ilan eden AB'ye karşılık gerekli önlemleri alacağını duyurdu ABD memnun olmayacak! Azerbaycan'dan İran kararı İran, ABD donanması yakınlarında Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak Bilal Erdoğan’dan gençlere tavsiye: ‘Batı’daki hayat göründüğü gibi değil’ BM’den dünyaya uyarı: Cezasızlık çatışmaları körüklüyor Bakan Fidan'dan Al Jazeera’ya Kritik Açıklamalar: "Gazze İçin Askeri Birlik Göndermeye Hazırız" Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Murat Sancak’a ev hapsiyle tahliye
Yerel Ege'de göçmen operasyonu! İzmir açıklarında 43 kişi yakalandı
Yerel

Ege'de göçmen operasyonu! İzmir açıklarında 43 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ege'de göçmen operasyonu! İzmir açıklarında 43 kişi yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen iki farklı lastik botu durdurdu.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından 28 Ocak günü saat 04.40 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-912, KB-22) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. İçerisinde 20’si çocuk 33 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Ekipler aynı gün saat 11.30 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351) ile tespit edilen bir başka lastik botu durdurdu. Sahil Güvenlik Botu (KB-118) tarafından yapılan müdahalede 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'de 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yerel

İzmir'de 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Akdeniz’de kasırga dehşeti: Yüzlerce göçmen kayıp!
Akdeniz’de kasırga dehşeti: Yüzlerce göçmen kayıp!

Dünya

Akdeniz’de kasırga dehşeti: Yüzlerce göçmen kayıp!

Kars'ta araç bagajında saklanan 2 göçmen yakalandı
Kars'ta araç bagajında saklanan 2 göçmen yakalandı

Yerel

Kars'ta araç bagajında saklanan 2 göçmen yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23