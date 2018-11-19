THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ege'de göçmen kurtarma operasyonu

Balıkesir Ayvalık açıklarında bulunan Yumurta Ada'da mahsur kalan kaçak göçmenler, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:48
Ege'de göçmen kurtarma operasyonu

Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 40 kaçak göçmenin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, havadan ve denizden kurtarma operasyonu başlattı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, bir grup kaçak göçmenin Yumurta Ada'da mahsur kaldıkları yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, adada mahsur kalan 40 kaçak göçmenin kurtarılması için 2 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik botuyla operasyon başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "19 Kasım 2018 tarihinde saat 03.52'de Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen tarafından, ada üzerinde yaklaşık 40 kişilik bir grup halinde mahsur kaldıkları ve yardım taleplerinin olduğu bildirilmiştir. Yapılan konum sorgulaması neticesinde, ihbar mevkiinin Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Yumurta Ada civarı olduğu tespit edilmiş ve görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik botu tarafından arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır" denildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:48
  1. Ege'de göçmen kurtarma operasyonu
  2. Ege Denizi
  3. Yumurta ada
  4. Balıkesir
  5. Ayvalık
  6. Göçmen kurtarma operasyonu
  7. kaçak göçmenler
  8. Sahil Güvenlik Komutanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğümü MİT çözecek: Katiller panikledi!
    1. Düğümü MİT çözecek: Katiller panikledi!
    2. Tercüman istedi
    3. TOKİ Amasya konut başvuruları
    4. ABD'nin 'Stinger'ına rakip yerli..
    5. Van'da takibe alınan araçta 12 bin 990..
    6. Gaziantep'te feci kaza! 16 yaralı
    7. Fenerbahçe'den yılın transfer bombası..
    8. İnatçı sürücüler gişede sıkıştı!
    9. Fransızlar duyurdu! 6 hafta yok
    10. Suriye'de terörist pazarlığı! Sahnede..
    11. Erdoğan'a hakaret eden iki kişi..
    12. İzmir'de TIR devrildi! Sürücü yaşamını..
    13. Mevlid Kandili duası ve namazı nedir?..
    14. Mevlid Kandil namazı kaç rekat kılınır..
    15. Aykut Kocaman'dan Galatasaray..
    16. AK Parti ve MHP'nin İBB adayı Binali..
    17. ‘Dünyanın her tarafında tanıtım ve..
    18. Türkiye 5G’ye ne zaman geçecek?
    19. Esed askeri bölgeye sızmaya çalıştı.....
    20. Malul sayılmayan gazilere siber saldırı!
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor