Ege'de göçmen faciası! Onlarca göçmeni taşıyan bot battı
Yunanistan'ın Rodos Adası yakınlarında bulunan Herke Adası açıklarında çok sayıda göçmeni taşıyan bir botun battığı bildirildi.
Ege Denizi'nde Rodos Adası'nın batısında çok sayıda göçmeni taşıyan bot battı. Yunanistan tarafından yapılan açıklamada, göçmenleri kurtamak için ekiplerin çalıştığı kaydedildi. Arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam edildiği bilgisi paylaşıldı.
Yunan makamları, sığınmacıları taşıyan botun battığı kazada 92 kişinin kurtarıldığını belirtti.
Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin Ege Denizi'nde göçmenlerin botlarını patlattığı ve göçmen teknelerini sık sık Türk karasularına attığı bütün dünya tarafından biliniyor.