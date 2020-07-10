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Gündem

Ege'de faciadan dönüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları batan ve can simitleriyle su yüzeyinde bekleyen 27 sığınmacı kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 00:15:00 -
Ege'de faciadan dönüldü

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan farklı ülkelerden 27 sığınmacının içinde bulunduğu lastik bot, benzin bidonunun alev alması sonucu su almaya başladı.

Bir süre sonra batan bottaki 27 sığınmacı can simitleriyle suya atlayarak yardım bekledi. Sığınmacıların yerini tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa süre sonra 27 kişiyi kurtardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan sığınmacılar, Küçükkuyu ilçesine getirildi.

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