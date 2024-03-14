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Gündem Ege'de bulundu! Tam 5 bin yıllık
Gündem

Ege'de bulundu! Tam 5 bin yıllık

Yeniakit Publisher
2024-03-14 09:28:00 -
Ege'de bulundu! Tam 5 bin yıllık

Yunanistan'da arkeologlar, Ege Denizi'nin güneyindeki Çoban Adası yakınlarında milattan önce (MÖ) 3000 ile milattan sonra (MS) 300 yılları arasından kalma gemi enkazları buldu.

Yunanistan'da arkeologlar, Ege Denizi'nin güneyindeki Çoban Adası yakınlarında milattan önce (MÖ) 3000 ile milattan sonra (MS) 300 yılları arasından kalma gemi enkazları buldu. Yunanistan Kültür Bakanlığınca yayımlanan açıklamada, Ege'nin güneyinde bulunan Çoban Adası'nda (Kasos) uzun süren sualtı arkeolojik araştırmaları kapsamında Helenistik, Roma, Bizans, Orta Çağ ve Osmanlı dönemlerine ait 10 gemi enkazı bulunduğu belirtildi. Açıklamada, bulgular arasında ayrıca Roma dönemine ait seramik şişeler, Arkaik döneme ait taştan yapılmış bir çapa ve MS 150-170 yıllarına ait İspanyol amforası gibi nesnelerin yer aldığı belirtildi.

Araştırmanın, belgesel haline getirilerek önde gelen uluslararası arkeolojik film festivallerinde gösterileceği duyuruldu.

İspanya, İtalya ve Afrika kıyılarından gelen malları taşıyan gemilere ait enkazların MÖ 3000 ile MS 300 arasına ait olduğu kaydedilen açıklamada, Ulusal Araştırma Vakfının araştırma ekibinin, 2019'dan bu yana Kültür Bakanlığı ile işbirliğinde Ada'da dört araştırma görevi gerçekleştirdiği ifade edildi.

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