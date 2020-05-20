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Ege'de 14 yaş ve altı çocuklar yeniden parklarla buluştu

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:55:53 -
Ege'de 14 yaş ve altı çocuklar yeniden parklarla buluştu

AYDIN (AA) - Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, getirilen 4 saatlik serbestlikle bir hafta sonra yeniden parklarla buluşmanın sevincini yaşadı.

Aydın'da çocuklar, aileleriyle park ve yeşil alanlara koştu.

Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı önceki hafta yoğunluk yaşanan İstasyon Meydanı ile Atatürk Kent Meydanı'nda bu kez az sayıda çocuğun dışarıda olduğu görüldü.

Çocuklardan bazılarının bisiklete binip paten kaydığı gözlendi.

- Uşak

Uşak'ta da çocuklar, aileleriyle kentteki parklara akın etti.

Bazı çocuklar arkadaşlarıyla top oynarken bazıları ise bisiklete bindi. Çocuklar, kent merkezindeki Atapark ve Huzurpark'ta keyifli vakit geçirdi.

- Denizli

Denizli'de çocuklar bir hafta aradan sonra yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Ailelerinin de eşlik ettiği çocuklar, İncilipınar Parkı'nda bisiklet sürdü, top oynayıp salıncaklarda sallandı.

Sıcak hava nedeniyle miniklerin gölgelik alanları tercih ettiği görüldü.

- Manisa

Manisa'da dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, sıcak hava nedeniyle gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Atatürk Kent Ormanı ve Fatih Parkı gibi mekanlar çocukların en çok ilgi gösterdiği yerler oldu.


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