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Aktüel

Ege'de 14 yaş ve altı çocuklar sokağa çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:23:58 -
Ege'de 14 yaş ve altı çocuklar sokağa çıktı

AYDIN/DENİZLİ/UŞAK (AA) - Aydın, Denizli ve Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.

Aydın'da, hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan çocuklar, park ve bahçelerde oynamayı tercih etti.

Atatürk Kent Meydanı'nda çocukların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Burada bisiklete binip paten yapan çocuklar doyasıya eğlendi. Bazı çocuklar ise parklarda oyun oynayarak vakit geçiriyor.

- Denizli

Denizli'de de 0-14 yaş aralığındaki çocuklar uzun aradan sonra sokağa çıktı. Çocuklar, İncilipınar Parkı'nda bisiklet sürdü, top oynayıp salıncaklarda sallandı.

12 yaşındaki Tunahan Eskikurt, uzun zaman sonra dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Dışarı çıkmak çok güzel. İki ay sonra dışarı çıkmak inanılmazdı. Hemen bisikletimi aldım kendimi dışarı attım. Okulu çok özledim. Arkadaşlarımla mesafeyi koruyarak futbol oynayacağız." dedi.

Akülü arabasıyla parkta oynayan 6 yaşındaki Salih Enes Dikmen de çok mutlu olduğunu ifade etti.

- Uşak

Uşak'ta da çocukların aileleriyle kentteki parklarda oyun oynadığı görüldü. Bazı çocuklar arkadaşlarıyla top oynarken bazıladı ise bisiklet bindi.

Kent merkezindeki Atapark ve Huzurpark'ta vakit geçiren çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.

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