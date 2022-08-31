Ege'de 14 dakika arayla peş peşe 2 deprem!

AFAD, Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Saat 12.56'da meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, İzmir ve Aydın olmak üzere çevre illerde hissedildi.

Bir deprem daha

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında saat 13.10'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Sarsıntının derinliği yine 7 kilometre olarak ölçüldü.

Depremlerin ardından vatandaşlar bulundukları binadan çıkıp güvenli bölgede beklemeye başladı.

Öte yandan, AFAD'dan yapılan açıklamada depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı belirtildi.