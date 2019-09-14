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Ege yöresi yemekleri Kayseri’de ilgi odağı

Sağlıklı yemekleri ile ünlü Ege Sofrası Kayseri’lilerin beğenisine sunuluyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:25
Ege yöresi yemekleri Kayseri’de ilgi odağı

Sağlıklı yemekleri ile ünlü Ege Sofrası Kayseri’lilerin beğenisine sunuluyor. 30 yıllık restoran deneyimi olan Elvan Lokantası zeytinyağlı ev yemekleri ile müşterilerinin gönlünde taht kurmaya çalışıyor.


Elvan lokantası işletme sahibi Savaş Demir, babadan kalma deneyimi gelecek nesillere aktarma gayreti içerisinde olduklarını belirterek zeytinyağlı ev yemekleri ile hem sağlık hemde lezzet bakımından iddialı olduklarını söyledi.


Sağlık sebebiyle zeytinyağlı ev yemeklerinin sıkça tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Elvan Lokantası sahibi Savaş Demir, sindirim sisteminin kolaylaştırılması, kalp sağlığının korunması ve özellikle kanser riskinin azaltılması için Ege sofrasını kayseri’ye taşıdıklarını belirterek, "Yöresel olarak sadece Kayseri’ye değil Ege yöresine ait yemeklerle hizmet vermeye ağırlık verdik. Amacımız esnaf lokantası olarak hem kaliteyi hemde sağlığı Elvan lezzetiyle buluşturmak. Lokantamızda günlük olarak 40 ayrı çeşit yemek ve çorbamız çıkmakta. Kayseri’ye en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Tercih sebebimizde bu olsa gerek. İlgisi için tüm Kayserili hemşehrilerimize teşekkür ederiz" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:25
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