0553 313 94 23

Ege yaz meyve sebze sektörü 2019 için 1 milyar dolarlık ihracat hedefi koydu

2018 yılında bir rekora imza atarak 831 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2019 yılı için 1 milyar doları aşmayı hedefliyor.

28 Nisan 2019 Pazar 12:46
Ege yaz meyve sebze sektörü 2019 için 1 milyar dolarlık ihracat hedefi koydu

2018 yılında bir rekora imza atarak 831 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2019 yılı için 1 milyar doları aşmayı hedefliyor.



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılında Birlik tarihinde, bir rekora imza atarak 831 milyon dolar ihracat rakamına ulaştıklarını, 2019 yılı için 1 milyar dolara aşmayı hedeflediklerini söyledi. öreve geldikten sonra geçen 1 yıllık dönemde yaptıkları icraatları özetleyen Uçak, “Üretici ve ihracatçılarımıza ne kadar yakın olabilirsek o kadar başarılı olabiliriz. Ne kadar ortak akıl ile hareket edersek o kadar verimli oluruz diye yola çıktık. Bu çerçevede, icraatlarımıza Üye İlişkileri Timi’ni hayata geçirerek başladık. Yine üretici ve ihracatçılarımıza yakın olma bilinci ile bölgemizde geniş katılımlı üretici ve ihracatçı toplantıları düzenlemeye başladık. Bu kapsamda Kemalpaşa, Alaşehir, Ödemiş, Selçuk, Ortaca, Seferihisar ve Sultandağı ilçelerimizde toplam 9 adet “Ortak Akıl Toplantısı” düzenledik” diye konuştu.



Yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında Hong Kong, Rusya, Fransa, Çin, Almanya, Dubai ve Japonya’da fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve tadım etkinliklerinde bulunduklarını anlatan Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Taze kiraz ve üzümde gerçekleştirdiğimiz URGE Projesini, Güney Afrika ve Çin’e iki etkinlik yaparak başarı ile tamamladık. Önümüzdeki dönem hem taze meyve sebze hem de meyve sebze mamulleri sektöründe yeni URGE projeleri başlatmak istiyoruz ve siz değerli üyelerimizin de katılımlarını bekliyoruz”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 12:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lübnanlılardan Ermenilere tepki, Türkiye’ye destek
    1. Lübnanlılardan Ermenilere tepki,..
    2. 2.Amatör Küme U19 Ligi sona erdi
    3. ETSO Başkanı Yücelik, TOBB GİK..
    4. “Irak’ta ciddi bir potansiyel görüyoruz”
    5. Yeni mesajlaşma uygulaması LAFF'ın..
    6. fizy 22’nci Liseler Arası Müzik..
    7. Bahar geldi mesire alanları doldu taştı
    8. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş:..
    9. 5. Uluslararası Hitit Koşusu yapıldı
    10. "Sağlıklı yaşam için bir nedenim var,..
    11. Başak borsası
    12. Elazığ’da traktör kazası: 1 ölü, 1..
    13. "Savunma Ar-Ge’mize de..
    14. Ege yaz meyve sebze sektörü 2019 için..
    15. Direksiyonda baygınlık geçiren sürücü,..
    16. Akkuyu NGS, en gelişmiş güvenlik..
    17. Afgan gencin şüpheli ölümü
    18. Ayağının üzerinden otomobil geçen genç..
    19. Bakan Çavuşoğlu Irak Başbakanı..
    20. Kasımpaşa ile Malatyaspor 4. randevuda
    21. Şahinbey’de asfalt sezonu başladı
    22. 104 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’de
    23. Hokeyin sultanları süper lige hızlı..
    24. Cedi Osman, Ankara’da gençlerle buluştu
    25. TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında
    26. Derik zeytinyağı dünya markaları..
    27. Ailede iletişim tehdit altında
    28. Erzurumlu gençler tarihi mekanlara..
    29. Cüneyt Çakır dün sahada bugün VAR’da
    30. Sis Dağı’na giden yayla yolunu kardan..
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak