Ege ve Akdeniz için sarı alarm: Havadan çamur yağacak

Hava kalitesini olumsuz etkileyecek bu doğa olayı için Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla illeri "sarı kod" ile uyarıldı. Yetkililer, toz taşınımının özellikle ulaşımda aksamalara, hava kirliliğine ve yağış anında araçların üzerini kaplayacak çamur tabakasına neden olabileceği konusunda vatandaşı bilgilendirdi.

Kimler risk altında?

Uzmanlar, toz taşınımının sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

Solunum rahatsızlığı olanlar: Astım, bronşit ve KOAH hastaları için hava kalitesindeki düşüş riskli olabilir.

Hassas gruplar: Yaşlılar ve çocukların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Ulaşım: Görüş mesafesinde azalma beklendiğinden sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Mevsim normalleri aşılacak

Hava sıcaklıklarında ciddi bir değişim beklenmezken, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, güneydoğu kesimlerinde ise yer yer orta kuvvette esmesi beklenirken; Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Toroslar çevresinde yerel sağanak geçişleri görülebilir.