Ege Üniversitesi 310 sağlık personeli alacak
Ege Üniversitesi 220’si hemşire olmak üzere 310 sözleşmeli sağlık personeli alacak.
Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre 220 hemşire, 40 sağlık teknikeri, 10 diğer sağlık personeli, 15 röntgen teknisyenini, 5 diyetisyen, 5 fizyoterapist, 10 biyolog, 5 eczacı sözleşmeli olarak istihdam edecek. Müracaatlar, 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitenin “https://www.ege.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak.