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Ekonomi

Ege Üniversitesi 310 sağlık personeli alacak

Ege Üniversitesi 220’si hemşire olmak üzere 310 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 10:51:00 -
Ege Üniversitesi 310 sağlık personeli alacak

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre 220 hemşire, 40 sağlık teknikeri, 10 diğer sağlık personeli, 15 röntgen teknisyenini, 5 diyetisyen, 5 fizyoterapist, 10 biyolog, 5 eczacı sözleşmeli olarak istihdam edecek. Müracaatlar, 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitenin “https://www.ege.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak.

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