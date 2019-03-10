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Ege otellerine turistlerden yoğun ilgi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, Ege bölgesindeki otellerin yüzde 70’inin dolduğu müjdesini verdi.

10 Mart 2019 Pazar 09:30
Ege otellerine turistlerden yoğun ilgi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, Ege bölgesindeki otellerin yüzde 70’inin dolduğu müjdesini verdi. Yaz döneminde boş yer bulmanın zorlaşacağını aktaran Gencer, ”Bu yıl beklediğimiz rekor turist sayısına emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu. Gencer, ayrıca erken rezervasyonla yerli turistin ucuza tatil yapabildiğini dile getirdi ve “Bu süreçte bazı firmaların kredi kartı taksit sayısını 12 aya kadar yükseltmesi tüketiciyi rahatlattı” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 09:30
  1. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer
  2. Ege bölgesi
  3. erken rezervasyon
  4. yerli turist
  5. ucuza tatil

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