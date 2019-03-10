Ege otellerine turistlerden yoğun ilgi Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, Ege bölgesindeki otellerin yüzde 70’inin dolduğu müjdesini verdi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, Ege bölgesindeki otellerin yüzde 70’inin dolduğu müjdesini verdi. Yaz döneminde boş yer bulmanın zorlaşacağını aktaran Gencer, ”Bu yıl beklediğimiz rekor turist sayısına emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu. Gencer, ayrıca erken rezervasyonla yerli turistin ucuza tatil yapabildiğini dile getirdi ve “Bu süreçte bazı firmaların kredi kartı taksit sayısını 12 aya kadar yükseltmesi tüketiciyi rahatlattı” ifadesini kullandı.

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