Ege doğaltaş sektöründe hedef 1 milyar dolar ihracat

Yeni Akit Ankara

Üyelerinin yüzde 96’sı “üretici ihracatçı” olan Ege Maden İhracatçıları Birliği, her türlü rekabet koşullarında yenilikçi, yaratıcı, işlenmiş ürüne ağırlık veren bir anlayışı sektöre kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde ihracatlarının yüzde 15 artışla 811 milyon dolar, son 1 yıllık dönemde ise yüzde 12 artışla 1 milyar 189 milyon dolara ulaştığını söyledi. “Birliğimizin doğaltaş ihracatı 8 aylık dönemde yüzde 11 artışla 530 milyon dolara ilerledi. Türkiye Geneli toplam doğaltaş ihracatının yüzde 40’ını biz gerçekleştiriyoruz. Doğaltaş ihracatında işlenmiş ürünler ihracatı yüzde Türkiye genelinde yüzde 70 iken Birliğimizde bu oran yüzde 80’lere ulaşıyor. Hedefimiz bu oranı yüzde 90’a çıkarmak. İşlenmiş ürünler başta olmak üzere, Türkiye’de yıllık 2 milyar dolara ulaşan doğaltaş ihracatımızı 2,5 milyar dolara çıkarmak için üyelerimizle yaptığımız faaliyetlere hız kazandırıyoruz.”

Hedef pazar ülkelere özel yaklaşım

URGE Projeleriyle firmaların ortak hareket etme kümelenme kültürünü kazandıklarına değinen Alimoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Birliğimizce 3’üncüsü düzenlenen Yeni Dönem Doğaltaş Pazarlama ve Strateji Geliştirme URGE projemiz 2022-2025 tarihlerinde yürütülecek ve toplamda 26 firmamız katılım gösterecek. Firmalarımızın ihtiyaç analizi çalışmalarını tamamladık. Kısa süre içerisinde yurtdışı pazarlama faaliyetlerine başlayacağız. Hedef pazar ülkelerimiz; ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Avustralya Almanya, Çin, Arjantin, İtalya, Singapur, Kanada, Suudi Arabistan, Katar, Hindistan, Tayvan, Güney Kore, Rusya Federasyonu ve Nijerya’dır.” Alimoğlu, “URGE Projemiz kapsamındaki 17 hedef ülkeye 2021 yılında doğaltaş ihracatımız yüzde 30 artışla 539 milyon dolar olarak gerçekleşti. Doğaltaş ihracatımızın yüzde 73’ünü bu ülkelere gerçekleştiriyoruz. 2022 yılı Ocak Ağustos döneminde Birliğimizin söz konusu hedef ülkelere doğaltaş ihracatı yüzde 5 artışla 368 milyon dolar ulaştı. Hedef pazarlarımıza ihracatımızı 1 milyar dolara çıkaracak potansiyele sahibiz. Türkiye doğaltaş sektöründe dünya rezervlerinin üçte birine sahip. Değişen dünyada her pazarımız için birden fazla pazarlama stratejileri geliştirilmesi temel hedeflerimiz arasında yer alıyor.” diye konuştu.

Doğaltaş ihracatında ilk 10 ülke

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 11 artışla 530 milyon dolara ulaşan doğaltaş ihracatında ilk sıradaki 10 ülkeye bakıldığında;

ABD’ye yüzde 9 artışla 162 milyon dolar, Çin’e 58 milyon dolar, Almanya’ya yüzde 56 artışla İsrail’e yüzde 21 artışla 40 milyon dolar, Fransa’ya 34 milyon dolar, Avustralya’ya yüzde 17 artışla 23 milyon dolar, Hindistan’a yüzde 47 artışla 13 milyon dolar, Irak’a yüzde 30 ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüzde 86 artışla 11 milyon dolar, Avusturya’ya 8 milyon dolar doğaltaş ihracatı gerçekleştirildi.