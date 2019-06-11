Ege Denizi'nde facia! Ölüler var
Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında mültecileri taşıyan bot battı. Olayda en az 6 kişi hayatını kaybetti.11 Haziran 2019 Salı 09:43
Resmi haber ajansı AMNA'ya göre, yaklaşık 80 kişiyi taşıdığı tahmin edilen bir botun adanın yaklaşık 2,5 mil açığında devrilmesi nedeniyle en az 6 kişi öldü.
Yunan Sahil Güvenlik ve Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ekiplerinin gemi ve helikopterlerle yaptığı arama kurtarma çalışmalarında ise 58 kişiye sağ olarak ulaşıldı.
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