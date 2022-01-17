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Gündem Ege Denizi'nde deprem
Gündem

Ege Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.31'de, Ege Denizi'nin Yunanistan

Yeniakit Publisher
2022-01-17 09:10:00 -
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.31'de, Ege Denizi'nin Yunanistan

açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 12,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Yunanistan'a 13,80 kilometre, Çanakkale'nin Gökçeada

ilçesine ise 114,11 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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