Ege Denizi'nde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.31'de, Ege Denizi'nin Yunanistan
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.31'de, Ege Denizi'nin Yunanistan
açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 12,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Yunanistan'a 13,80 kilometre, Çanakkale'nin Gökçeada
ilçesine ise 114,11 kilometre mesafede olduğu belirlendi.