Ege bölgesi jeotermal enerjide ön plana çıkıyor

Ege en yüksek kapasiteye sahip bölge olarak ön plana çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre Türkiye’nin elektrik kurulu gücü mart sonu itibarıyla 100 bin 334 megavata yükseldi. Jeotermal enerjinin elektrik kurulu gücünden aldığı pay da yüzde 1.67’ye çıktı.

Çevre dostu

Jeotermal enerji yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Bu kaynağı 80 ülke ısıtma ve soğutma uygulamalarında, 24 ülke ise elektrik üretiminde kullanıyor. Türkiye’nin jeotermal enerji kurulu gücünün yüzde 98’inin bulunduğu Ege, elektrik üretiminin yanında gıda, sağlık, seracılık, ısıtma, soğutma, sebze ve meyve kurutma gibi alanlarda yatırımcılar ile yöre halkına fırsatlar sunuyor. Mart sonu itibarıyla jeotermal enerji kurulu gücünde 872.8 megavatla Aydın başı çekiyor. Bu ilimizin ardından 379.4 megavatla Denizli 378.7 megavatla Manisa, 30.5 megavatla Çanakkale, 12 megavatla İzmir ve 2.8 megavatla Afyonkarahisar geliyor.