EFT ve havale en çok kullanılan bankacılık işlemleri arasında yer alıyor. Ayı bankalar arasında yapılan havale işlemi sebebiyle ücret istenmiyor. Ancak EFT işlemi için bankalar müşterilerinden ücret kesiyor. Peki, EFT ücreti ne kadar oldu 2021?

EFT ücreti ne kadar? EFT işlemi için ne kadar ücret alınıyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğde değişikliklere gitti. Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı ve uygulanmaya başladı.

ATM üzerinden yapılacak EFT işlemlerinde 1000 TL ve altındaki işlemler için 4 lira işlem ücreti alınabilecek. 1000 lira ile 50 bin lira arasındaki işlemler içinse 8 lira ücret kesilecek. Daha önce bu rakam 5 liraydı.

Resmi Gazete'de yer alan tebliğde şu ifadeler bulunuyor:

MADDE 1 – 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Mali kuruluş: Bankalar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan şirketleri,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmez.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üçüncü kişilere ödenen tutarı,” ibaresi “üçüncü kişilere ödenen tutarın yüzde on beş fazlasını,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “2 TL’yi,” ibaresi “4 TL’yi,” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “5 TL” ibaresi “8 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1,60’ı” ibaresi “1,90’ı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.