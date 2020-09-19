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Aktüel "Efsane tank"ın şoförü gençlerle buluşarak hatıralarını paylaştı
Aktüel

"Efsane tank"ın şoförü gençlerle buluşarak hatıralarını paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:37:15 -
"Efsane tank"ın şoförü gençlerle buluşarak hatıralarını paylaştı

VAN (AA) - Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Beşparmak Dağları'nda 1024 metre yükseklikte dik ve sarp kayaların üzerinden ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten ve bu yönüyle "efsaneleşen" tankın Van'ın Erciş ilçesinde hayatını sürdüren şoförü Abdulkadir Kurt, "19 Eylül Gaziler Günü"nde gençlerle buluştu.

Çiçeklerle karşılandığı Erciş Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Kurt, 46 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'nda silah arkadaşlarıyla verdikleri mücadeleyi anlattı.

Kurt, harekatta gazi olduğunu ve hala vatan görevi için, şehit olmak için hazır beklediğini belirterek, "Sağ olsun gençlerimiz bu güzel günde bizleri unutmadı. Biz o savaşı ülkemiz, vatanımız ve gençlerimiz için yaptık. Gençlerimiz de vatanına, bayrağına, milletine sahip çıksın. Bu ülke, bu vatan kolay alınmadı. Savaş zordu ancak yine çıkarsa biz de yine seve seve görev almaya hazırız." dedi.

Gençlik Lideri Nahide Kübra Karaca da davetlerine katılan Kurt'a teşekkür etti.

Gençlerin gazi Kurt'u can kulağıyla dinlediğini belirten Karaca, ders alınması gereken hatıralar dinlediklerini aktardı.

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