Efsane güreşçi Yaşar Doğu doğum yeri Kavak'ta anıldı





SAMSUN (AA) - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 58. yılında doğum yeri Samsun'un Kavak ilçesinde anıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, gençlere, öğrencilere ve sporculara Yaşar Doğu'nun güreş bilincinin aşılanması gerektiğini söyledi.

Türk güreşi denilince akla Yaşar Doğu'nun geldiğine işaret eden Kaymak, "Ünlü güreşçimiz Yaşar Doğu, başarısı yanında spor ahlakıyla örnek olmuştur. Öğrencilerimizi Türk sporu ve güreşiyle ilgili konularda bilinçlendirelim. Yaşar Doğu Müzesi'ni gezdirelim. Yeni Yaşar Doğuların yetişmesini sağlayalım." dedi.

Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu da Yaşar Doğu'nun hayatı, spora başlaması ve spora verdiği önemi anlatarak, Yaşar Doğu kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.



Programda öğrenciler tarafından Yaşar Doğu ile ilgili şiirlerin okunması ve slayt gösterisinin ardından düzenlenen turnuvalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Kaymak'a Yaşar Doğu'nun resmini, Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven de Yaşar Doğu için yazdığı kitabı hediye etti.

Vali Kaymak ve beraberindekiler, daha sonra ilçedeki Yaşar Doğu Müzesi'ni gezdi.

Programa Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli ile davetliler katıldı.



