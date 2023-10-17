Efsane futbolcu Eric Cantona'dan Filistin'e destek mesajı!
Dünyaca ünlü eski futbolcu Eric Cantona, sosyal medya üzerinden Filistin'e destek verdi. Cantona, paylaşımında çarpıcı ifadelere yer verdi.
İsmi Manchester United'la özdeşleşen eski futbolcu Eric Cantona, Filistin'e sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı.
Cantona'nın sözleri, sosyal medyada gündem oldu.
İŞTE O SÖZLER!
"Filistinlilerin insan haklarını savunmak Hamas yanlısı olduğunuz anlamına gelmez.
Özgür Filistin demek, Yahudi düşmanı olduğunuz veya tüm Yahudilerin gitmesini istediğiniz anlamına gelmez.
Özgür Filistin, Filistinlilerin 75 yıldır temel insan haklarından mahrum bırakan İsrail işgalinden özgür kalması anlamına geliyor.
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Özgür Filistin, yarısı çocuk olan 2.3 milyon Filistinlinin dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde kafeslenmesine son vermek anlamına geliyor.
Özgür Filistin, İsrail hükumetinin dayattığı ayrımcılığın sona ermesi anlamına geliyor.
Özgür Filistin, Filistinlilere topraklarındaki temel altyapının kontrolünü vermek anlamına geliyor."