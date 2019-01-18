Efsane dizi Kurtlar Vadisi oyuncularının değişimi şaşırtıyor | Ünlülerin değişimi Türkiye'de bir döneme damgasını vuran efsane Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularının değişimi görenleri şaşırtıyor. İşte Necati Şaşmaz'dan Oktay Kaynarca'ya, Selçuk Yöntem'den Özgü Namal'a Kurtlar Vadisi oyuncularının değişimi...

Türkiye'de bir döneme damgasını vuran efsane Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularının değişimi görenleri şaşırtıyor. İşte Necati Şaşmaz'dan Oktay Kaynarca'ya, Selçuk Yöntem'den Özgü Namal'a Kurtlar Vadisi oyuncularının değişimi... Kurtlar Vadisi oyuncularının değişimi şaşırtıyor Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca Selçuk Yöntem Özgü Namal İstemi Betil Zafer Ergin Osman Wöber Adnan Biricik Tarık Ünlüoğlu Nişan Şirinyan Kerem Fırtına Baykal Saran Müge Ulusoy Muhammed Cangören Sefa Zengin Sönmez Atasoy Gürkan Uygun

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