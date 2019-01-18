Efsane dizi Kurtlar Vadisi oyuncularının değişimi şaşırtıyor | Ünlülerin değişimi
Türkiye'de bir döneme damgasını vuran efsane Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularının değişimi görenleri şaşırtıyor. İşte Necati Şaşmaz'dan Oktay Kaynarca'ya, Selçuk Yöntem'den Özgü Namal'a Kurtlar Vadisi oyuncularının değişimi...18 Ocak 2019 Cuma 16:54
Türkiye'de bir döneme damgasını vuran efsane Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularının değişimi görenleri şaşırtıyor. İşte Necati Şaşmaz'dan Oktay Kaynarca'ya, Selçuk Yöntem'den Özgü Namal'a Kurtlar Vadisi oyuncularının değişimi...
Kurtlar Vadisi oyuncularının değişimi şaşırtıyor
Oktay Kaynarca
Özgü Namal
Zafer Ergin
Osman Wöber
Adnan Biricik
Tarık Ünlüoğlu
Nişan Şirinyan
Baykal Saran
Müge Ulusoy
Muhammed Cangören
Sefa Zengin
Sönmez Atasoy
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