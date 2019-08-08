Efraim Yıldırım, ikinci kez Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunca Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevine Efraim Yıldırım’ın tekrar atandığı bildirildi.

Halen görevde bulunan ekibiyle hakemlik çıtasının yükselmesi için ilde yeni projeler geliştiren Efraim Yıldırım yeniden Kütahya İl Hakem Kurulu başkanlığına atandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun İl Hakem Kurulu Başkan ve üye atama hakkındaki yazısı Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı Efraim Yıldırım’a ulaştı. Efraim Yıldırım ile birlikte daha önceki Kütahya İl Hakem Kurulunda görev yapan Şahin Elmülk, Adem Karabulut, Bekir Atik ve Mustafa Kutlu’nun da yeniden atandıkları belirtildi.

Yeniden atanmanın heyecan verici olduğunu dile getiren Efraim Yıldırım “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp hocamız olurken, Kütahya için 2. Bölge sorumlumuz ise Yunus Yıldırım olmuştur. Yeni oluşan Merkez Hakem Kurulu kararıyla Kütahya hakemliği için önceki dönem yaptığımız çalışmaları daha da ileriye götürebilmemiz için canla başla çalışacağız. Kütahya İl Hakem Kurulu üyelerimiz ile birlikte ikinci kez atanmak bizlere hem onur, hem de mutluluk vermiştir. Yeni atamanın Kütahya’mıza, ilimiz futboluna hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, bizi atayan, bize güvenen MHK Başkanımız Zekeriya Alp ve Yönetimi`ne teşekkür ediyoruz. Bu güvenini boşa çıkarmamak için işimize dört elle sarılacağız. Kütahya`da hakem camiamızın başarısı için ter dökeceğiz. Görevimizin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.