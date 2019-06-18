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EFM Tesis Yönetimi Hizmetleri kalite standartlarını en üst seviyeye çıkardı

Tesis yönetimi, bakımı ve işletme yönetiminde Türkiye’nin önde gelen firmalarından EFM Tesis Yönetimi Hizmetleri, ISO 41001 Tesis Yönetimi Yönetim Sistemleri Standardını almaya hak kazanarak, hizmet kalitesini artırdı.

18 Haziran 2019 Salı 14:38
EFM Tesis Yönetimi Hizmetleri kalite standartlarını en üst seviyeye çıkardı

Tesis yönetimi, bakımı ve işletme yönetiminde Türkiye’nin önde gelen firmalarından EFM Tesis Yönetimi Hizmetleri, ISO 41001 Tesis Yönetimi Yönetim Sistemleri Standardını almaya hak kazanarak, hizmet kalitesini artırdı.


Süzer Grubu’nun değer ve prensipleri ışığında Tesis Yönetimi ve Servis Hizmetleri alanlarında faaliyetlerini sürdüren EFM Tesis Yönetimi A.Ş, ISO 41001:2018 Tesis Yönetim Sistemleri Standartını almayı başardı. Plazalardan alışveriş merkezlerine, konutlardan fabrikalara kadar her türlü tesisin yönetimi, bakımı ve işletmesini uzman bir kadro ve profesyonel bir anlayışla gerçekleştiren EFM, kendi sektöründe ISO 41001 sertifikasını almayı başarabilen az sayıda firmadan biri oldu. PCA Sertifikasyon Hizmetleri tarafından yapılan denetimlerden başarıyla geçen EFM Tesis Yönetimi, raporlama ve karar verme süreçlerinin ardından ISO 41001 sertifikasını almaya hak kazandı. ISO 41001 sertifikası, standart tesis yönetiminin etkin ve verimli bir şekilde sürdürüldüğünün gösterilmesini, ilgili tarafların ihtiyaç ve uygulanabilir beklentilerinin sürekli karşılanmasını ve piyasanın rekabetçi ortamında sürdürülebilir olmayı amaçlıyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:38
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