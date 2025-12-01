Efkan Ala Almanya'da! Türkiye Yüzyılı Avrupa'daki vatandaşlarımızın da refahı ve huzurunu artıracak

Avrupa'daki Türk vatandaşlarına yönelik çalışmaları Almanya'da STK'lerle bir araya gelerek sürdürdüklerini belirten Ala, siyasetin özünde farklı kesimleri bir araya getirme, sorunlara ortak akılla çözüm bulma misyonunun yer aldığını bildirdi.

Ala, "Toplumsal faydanın artırılması, vatandaşlarımızın faydasının çoğaltılması için siyasilerle STK'lerin omuz omuza çalışması gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak, bu sorumluluğun gereğini yerine getiriyor ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın bizzat ayağına giderek onların hissiyatlarını, taleplerini yerinde dinliyor ve gözlemliyoruz. Bu çaba, sadece bir siyasi ziyaret değil kalıcı bir bağ ve aidiyet inşa etme çabasıdır" görüşünü paylaştı.

GÜÇLÜ TÜRKİYE HEPİMİZ İÇİN GURUR

"Türkiye, bölgesinde güçlü ve istikrarlı varlığını sürdürürken içeride de yapısal reformları hayata geçirerek gücünü her geçen gün tahkim etmektedir." ifadesini kullanan Ala, şunları kaydetti: "Yaptığımız bu ziyaretlerde güçlü Türkiye'nin, yurt dışındaki her bir vatandaşımızın gurur kaynağına dönüştüğünü görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Bu gurur, onların bulundukları topluma daha sağlam ve güçlü bir öz güvenle uyum sağlamalarına katkı sunmaktadır. Son dönemde Türkiye-Almanya ilişkilerindeki pozitif seyrin, burada yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşamlarına olumlu yansımalarının olduğunu gözlemlemek, bizler için önemli bir memnuniyet kaynağıdır. Diplomasinin sahada oluşturduğu bu pozitif atmosfer, sivil toplum çalışmalarımızla daha da güçlenmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, sadece sınırlarımız içinde değil Avrupa'daki vatandaşlarımızın da refahı ve huzuru için çalışmaktadır."

Ala, bu güçlü birliktelik için tüm STK temsilcilerine ve vatandaşlara şükranlarını sundu.

DİTİB AVRUPA’DAKİ KALEMİZ

Frankfurt'taki temasları kapsamında gurbetteki varlıklarının en güçlü temsilcilerinden Türk Federasyonunu ziyaret ettiklerini belirten Ala, "Türk Federasyonunun milli ve manevi değerlerimizi yaşatma, Türk-İslam ülküsünü yurt dışında yaşatan çalışmaları nedeniyle kendilerini tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli destekçileri olan bu kıymetli kardeşlerimizin azim ve kararlılığı, bizlere büyük bir güç katmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Köln'de de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) merkezine ziyarette bulunduklarını anlatan Ala, "DİTİB, sadece bir dini kurum değil aynı zamanda kimliğimizin, kültürümüzün ve toplumsal dayanışmamızın Avrupa'daki sarsılmaz kalesidir. Gençliğimizin milli ve manevi değerlerle yetişme, toplumsal uyumu destekleme ve İslam düşmanlığı ile mücadeledeki çabaları takdire şayandır. Çalışmaları için kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

HER KURUMA GÜÇ KATMAYA KARARLIYIZ

Ala, Köln'de ayrıca Avrupa'daki kültürel kimliğin ve sosyal uyum çabalarının önemli aktörlerinden Avrupa Türk-İslam Kültür Dernekleri Birliğini (ATİB) ziyaret ettiklerini belirterek, şunları bildirdi:

"ATİB, gurbetteki vatandaşlarımızın milli ve manevi değerlerini muhafaza etme, kültürel zenginliğimizi yaşatma ve Avrupa toplumuna yapıcı entegrasyon sağlama misyonunu başarıyla sürdürmektedir. Türkiye, yurt dışındaki her bir kurumumuzun gücüne güç katmaya kararlıdır. Bu birliktelik, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun Avrupa'daki en güçlü teminatıdır."

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın temaslarında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da yer aldı.