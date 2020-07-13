Efendi Hazretlerinin sağlık durumunda son durum ne? Mahmud Efendinin sağlık durumu
Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri sağlık durumu son dakika gelişmesi. Mahmud Efendi’nin sağlık durumu nası? Mahmud Efendi yoğun bakımdan çıktı mı? Nakşibendi Tarikatı İsmailağa Şeyhi Mahmud Efendi böbreklerinde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedevisine yoğun bakımda devam edilmesine karar verilen İsmailağa lideri Mahmud Ustaosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin zaman zaman açıklama yapılmakta. Son dakika haberine göre, Mahmud Efendi hazretlerinin sağlık durumuna ilişkin son bilgiler paylaşıldı. İşte Mahmud Efendi sağlık durumu haberi.
Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklamada bulunuldu. Ahmet Ustaosmanoğlu Hoca Efendi'nin İsmailağa cemaatinin sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu açıklama Mahmud Efendinin sağlık durumuna ilişkin olarak şunları söyledi: "Efendi Hazretlerimiz'in yoğun bakımda sürdürülmekte olan tedavisi, doktorların gayretleri ve mü'minlerin duâlarıyla olumlu yönde gelişmektedir. Tedavinin sağlıkla neticelenmesi için duâ ve okumalarınızın devamını rica ediyoruz"
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