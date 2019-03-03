Efelerin bileği bükülmüyor

TVF Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, A Grubu 23. hafta maçında Seydişehir Belediye Sanayispor takımını konuk etti. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada ‘Büyükşehir’in Efeleri’ salondan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sezonun ardından Efeler Ligi’ne yükselmek isteyen Bursa Büyükşehir BelediyesporErkek Voleybol Takımı, 23’üncü hafta karşılaşmasında Seydişehir Belediye Sanayispor’u konuk etti.Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılarilk setten itibaren oyunda üstünlük kurdu. İlk seti 25-11ile geçen yeşil-beyazlılar, maçın ikinci setini de 25-15 önde tamamladı. Rakip Seydişehir Belediye Sanayispor’un direnç gösterdiği karşılaşmanın üçüncü setinde sürprize fırsat vermeyen Bursa ekibi seti 25-23 önde bitirdi ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bahadır Aksoy: "Oyuncularıma inanıyorum"

‘Namağlup lider’ unvanını sürdüren Bursa ekibinde tecrübeli antrenör Bahadır Aksoy, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Efeler ligine yükselmek adına play-off maçlarını oynamayı garantilediklerini hatırlatan Aksoy, oyuncularını kutladı. Oyuncularının hazır olması adına sürekli rotasyon yaptıklarını belirten deneyimli antrenör,bütün oyuncularının verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiği söyledi. Motivasyonlarını her zaman yüksek tuttuklarını dile getiren Aksoy, “Normal sezonun bitimine üç hafta var. Bir yandan grubu lider tamamlamak isterken, diğer yandan da yarı final ve final maçları için odaklanıyoruz.Bu yüzden motivasyonumuzu her zaman yüksek tutuyoruz. Metodi, Hürol ve Esat’ın devam eden sakatlıkları var. Bütün oyuncularımızın oynaması ve hazır olması için rotasyon yapıyoruz. Oyuncularımın güzel işler başaracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu’nda oynadığı 23 karşılaşmanın tamamını kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü puanını 66.1’e yükseltti. Efeler Ligi’ne yükselme adına play-off maçları oynamayı garantileyen Bursa temsilcisi, TVF Erkekler Birinci Ligi 24.haftasında Anadolu Üniversitesi’ne konuk olacak. Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 10 Mart Pazar günü saat 13:00’da başlayacak.