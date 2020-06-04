Efeler’deki pazar yerlerinde korona tedbirleri devam ediyor

Efeler Belediyesi, 1 Haziran’dan itibaren başlatılan normalleşme sürecinde ortak kullanım alanlarında alınan tedbirleri sürdürüyor.

Efe Masa ekipleri Ata Mahallesi’nde kurulan pazar yerinde maske dağıttı. Başkan Atay, Efelerli vatandaşlara normalleşme döneminde rehavete kapılmamaları gerektiğini hatırlattı.

Efeler Belediyesi, yeni tür korona virüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte başlattığı mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Vakaların azalışa geçmesiyle 1 Haziran’da normalleşme sürecine giren Türkiye’de maske, sosyal mesafe ve hijyen en önemli korunma kuralları arasında yer alıyor. Bu kapsamda Efeler Belediyesinin halkla ilişkiler birimi Efe Masa ekipleri, rutin olarak sürdürdüğü maske dağıtımına Ata Mahallesinde kurulan semt pazarında devam etti.

Efeler halkının normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan tedbirleri sürdürmelerini isteyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Normalleşme sürecinde çalışmalarımız devam ediyor. Efeler Belediyesi olarak biz, bu dönemde de virüsle titiz bir şekilde mücadele ediyoruz. Tüm Efeler halkından pazarlarda, parklarda, kafelerde, tüm ortak kullanım alanlarında hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmelerini rica ediyorum” dedi.