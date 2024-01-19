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Yerel Efeler’de kaçak içki operasyonu
Yerel

Efeler’de kaçak içki operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-01-19 10:06:00 -
Efeler’de kaçak içki operasyonu

Aydın’ın Efeler ilçesinde şüpheli şahısların ikametinde yapılan aramada çok miktarda kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak/sahte alkol imalatı ve satışına yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Yılmazköy Mahallesi’nde ikamet eden B.Ç. ve E.Ç. isimli şüpheli şahısların ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 5 litre etil alkol, 7 litre kaçak içki, 5 şişe anason yağı, 4 şişe aroma kiti, 1 şişe inceltici, 1 adet derece ölçmek için kullanılan enjektör ve huni ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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