Efeler’de kaçak içki operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak/sahte alkol imalatı ve satışına yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Yılmazköy Mahallesi’nde ikamet eden B.Ç. ve E.Ç. isimli şüpheli şahısların ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 5 litre etil alkol, 7 litre kaçak içki, 5 şişe anason yağı, 4 şişe aroma kiti, 1 şişe inceltici, 1 adet derece ölçmek için kullanılan enjektör ve huni ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.