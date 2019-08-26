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Efeler’de ilek ağaçları incelendi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, incir sezonunda yaşanan dökülmelerin önüne geçilebilmesi amacıyla ilek ağaçları incelemeye alındı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:25
Efeler’de ilek ağaçları incelendi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, incir sezonunda yaşanan dökülmelerin önüne geçilebilmesi amacıyla ilek ağaçları incelemeye alındı.


Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Musluca Mahallesi’nde bulunan ilek ağaçlarında incelemelerde bulundu. Kaliteli incir için ilek ağaçlarının önemine dikkat çeken yetkililer, bu yılki incir ağaçlarında sezon başında yaşanan dökülmelerin, gelecek sezonda önüne geçilebilmesi iöin gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirttiler. İlke ağaçlarındaki incelemelerin ardından konu ile ilgili olarak Boğa-İlek-Ebe döngüsü ve diğer sorunlarla ilgili olarak Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü’nde değerlendirme yapıldı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:25
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