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Aktüel

Efeler’de camiler Cuma namazı için temizlendi

Efeler Belediyesi, korona virüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kılınacak ilk cuma namazı öncesinde kent genelindeki camilerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:44:16 -
Efeler’de camiler Cuma namazı için temizlendi

Efeler Belediyesi, korona virüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kılınacak ilk cuma namazı öncesinde kent genelindeki camilerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.


Korona virüs salgınında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte camiler ilk cuma namazı için hazırlanıyor. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Efeler’de belirlenen 153 caminin avlusunda tedbirler gözetilerek kılınacak cuma namazı öncesinde kolları sıvadı. Camiler, ekipler tarafından vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmeleri için köpüklü ve tazyikli sularla yıkanarak dezenfekte edildi.


Kılınacak ilk cuma namazından önce Efeler halkının güvenli ve sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmeleri için Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışmaları büyük bir özveriyle gerçekleştirmesi dikkatleri çekerek vatandaşların takdirini topladı.

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