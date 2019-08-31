Efeler, VM Medıcal Park Bursa’da kontrolden geçti

TVF Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü voleybolcuları, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Geçen sezon Birinci Lig’i şampiyon bitirerek Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi’ne yükselmeyi başaran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü voleybolcuları, yeni sezon öncesi VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde sağlık kontrollerini tamamladı. Voleybolcular Esat Dalkılıç, Metin Durmuş, Boğaç Han Zambak, Ömer Furkan Dur, Altay Mustafa Demirci, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, İbrahim Ersan Başaran, Hüseyin Koç, Cansın Hacıbekiroğlu, Leonardo Henrique ve Allison Melo ile birlikte teknik ekipten A Takım Baş Antrenörü Fazil Demirci, yardımcı antrenörler Burak Yavuz ve Özer Özger, İstatistik Antrenörü Mustafa Ak, kondisyoner Ramazan Çömlek ve Masör Bahri Göçoğlu da kontrolden geçti. Kan tahlili, EFOR testi ve EKG’nin yanı sıra kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolleri yapılan sporcular ve teknik heyette herhangi bir sağlık problemi bulunmadı.

İlk hedef, ply-off

A Takım Baş Antrenörü Fazil Demirci, sağlık kontrolleri ve yeni sezon hazırlık süreciyle ilgili şunları söyledi: Teknik ekip olarak biz de kontrolden geçtik. Hem doktorlar, hem çalışanlar sağ olsunlar çok ilgilendiler. Sezon, Ekim’de başlayacak. Şimdi kendi tesislerimizde idmanlarımızı yapıyoruz. Cengiz Göllü Salonu’nda idmanlarımız devam ediyor. Hazırlık maçlarımız olacak. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yaptığımız idmanlar, kamp gibi zaten. Geçen sezon Birinci Lig’den Süper Lig’e çıktı takımımız... Efeler Ligi’ne çıkmakla birlikte hedef artık büyüdü. İlk sezonumuzda gerekeni yapacağız. Üst sıralarda, önce play-off’u garantilemeyi hedefliyoruz. Play-off’ta gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Geçen yıldan 5 oyuncumuz kaldı. 2 Brezilyalı, 1 İranlı oyuncumuz var. Yeni yerli oyuncularımız da var. Kadromuz yenilendi, güçlendi. İyi bir ekip olduk, gayet güzel bir diyalog var.