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Efeler Resim Atölyesi çalışmalarına başladı

Norveç’ten Efeler’e gelen uluslararası sanatçılar Eser Afacan ile Hakan Yaşar’ın, 10 ay süreyle 20 kursiyer ressam ile yağlıboya eğitim çalışmalarına start verildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:54
Efeler Resim Atölyesi çalışmalarına başladı

Norveç’ten Efeler’e gelen uluslararası sanatçılar Eser Afacan ile Hakan Yaşar’ın, 10 ay süreyle 20 kursiyer ressam ile yağlıboya eğitim çalışmalarına start verildi.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, kursiyerlerin ilk dersine katıldı, ünlü eğitimcilerle bir araya geldi.


Dünya ölçeğinde sanatçı yetiştirmeyi hedefleyen programın ilk dersine katılan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, kenti “Marka Kent” yapmak için altyapı ve temel hizmetlerin yanı sıra bilimden spora, sanattan eğitime birçok konuda önemli çalışmalar yapacaklarını söyledi. Başkan Atay, “Efeler Kenti ülkemizde ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alacaktır” dedi.


Yaklaşık 100 aday arasında yapılan elemeyle seçilen 20 kursiyer ise ilk çalışmalarını başlattı. İlk teorik ve uygulamalı ders yapılırken, kursta ön önemli ayrıntılardan birisi de Uluslararası sanatçı Eser Afacan’ın kendi karışımlarıyla ürettiği ve hiçbir yerde bulunmayan boyaların kullanılması oldu. Afacan ve Yaşar derslerde ayrıca kendilerine ait özel teknikleri uyguluyor. Bu teknik yağlı boya tablolara derinlik kazandırıyor.


Kurs eğitmenleri Eser Afacan ve Hakan Yaşar, Baykan M. Fatih Atay’a yaptığı bu öncülük nedeniyle teşekkür ederken, 10 ayın sonunda çok ciddi eserler ile birlikte çok iddialı sanatçıların yetişebileceğini vurguladılar.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:54
  1. sanat
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