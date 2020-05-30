Efeler güneşli günlere hazırlanıyor

Efeler Belediyesi, korona virüs salgınında normalleşme sürecinin başlayacağı 1 Haziran gününe hazırlanıyor. Belediye birimlerini seferber eden Başkan M. Fatih Atay, kentteki düzenleme çalışmaları sıklaştırdı.

Çin’de başlayıp tüm dünyayı saran ve ülkemizde 4 bin 461 vatandaşın ölümüne neden olan korona virüs salgınında 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci resmen başlıyor. Pandemiye karşı belediyenin tüm birimleriyle ilk günden bu yana başarılı bir mücadele sergileyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, birim müdürlerine tüm tedbirlerin alınarak ilçeyi normalleşme sürecine hazır hale getirmeleri talimatı verdi. Bu kapsamda kolları sıvayan Park ve Bahçeler, Sağlık İşleri, Temizlik İşleri ve Mezarlık İşleri Müdürlükleri ekipleri çalışmalarına hız verdi.

Koordineli bir şekilde yoğun ve özverili çalışmalar gerçekleştiren ekipler, Efelerin gözbebeği Pınarbaşı Mesire Alanı ve Nevzat Biçer Parkı’nı eksiksiz bir şekilde kent halkının hizmetine sunmak için peyzaj, dezenfeksiyon, temizlik ve bakım-onarım çalışmalarında bulundu.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Koronavirüs salgınında gece-gündüz demeden büyük fedakarlıklar göstererek Efeler halkını hastalığa karşı korumak için çalışan ekiplerimiz normalleşme döneminin başlayacağı 1 Haziran günü için de sahada sıkı çalışmalar gerçekleştiriyor. Müdürlüklerimiz organize şekilde çalışarak parklarımızda, mesire alanlarımızda, sokaklarımızda ve kentimizin her köşesinde düzenlemeler gerçekleştirerek ilçemizi normalleşmeye hazırlıyor. Korona virüsün kara bulutlarını dağıtıp güneşli günleri getirmeye çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan sosyal mesafe kurallarına uymalarını rica ediyorum” diye konuştu.