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Efeler Belediyesi’nden sokak hayvanlarını serinleten uygulama

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da Efeler Belediyesi sokakta yaşayan hayvanların susuzluğunu gidermek için ‘Bir kap su’ uygulamasını yoğunlaştırdı.

27 Ağustos 2019 Salı 14:59
Efeler Belediyesi’nden sokak hayvanlarını serinleten uygulama

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da Efeler Belediyesi sokakta yaşayan hayvanların susuzluğunu gidermek için ‘Bir kap su’ uygulamasını yoğunlaştırdı.


Sokakta yaşayan kedi ve köpekler için projeler geliştiren Efeler Belediyesi, yaz aylarının başlaması ile birlikte sıcak hava koşullarında zorluk yaşayan hayvanlar için çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ayından itibaren bu yöndeki projelere yoğunluk veren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarına su kapları yerleştiriyor. Vatandaşın bilgilendirmesi ve ihtiyaç duyan esnafın talepleri doğrultusunda da ekipler çalışmalarını şekillendiriyor.


Su kaplarının son yerleşim noktası Sevgi Yolu oldu. Su kapları Temizlik İşleri ekipleri tarafından, yolun sol tarafında bulunan ağaçların yanına yerleştirildi. Yoldan geçen vatandaşların dikkatini çeken uygulama, beğeni ile karşılanan uygulamaya vatandaşların yanı sıra esnaflar da destek verdi.


“Empati kurmalıyız”


Kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, halkın farkındalığını arttırmayı da amaçladıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, “Doğası, tarihi, inciri, zeytini kısacası her hali ile eşsiz Efeler İlçesi’nde yaşam sürüyoruz. Yaz ayları pamuk ve incirimiz için iyi olsa da sıcak iklimi sebebi ile sokak hayvanlarını zorlayabiliyor. Bizler öğle saatlerinde sokağa çıkıp iki adım yürüdüğümüzde bu kadar zorlanıyoruz. Peki, sevimli dostlarımız için neler yapmalıyız? Bunu düşünmeli ve empati kurmalıyız. Çünkü bu dünya sadece bizim için değil, doğadan nasıl sorumlu isek sokakta yaşayan dostlarımızdan da o kadar sorumluyuz. Efeler Belediyesi olarak dostlarımıza, yazın başından beri dağıttığımız su kapları ile destek olmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda hem sokak hayvanlarımız hem de evcil hayvan sahibi vatandaşlarımız için projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:59
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