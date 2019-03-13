0553 313 94 23

Efeler Belediyesi’nden personele çalışmadan mesai jesti

Aydın Efeler Belediyesi’nde birim müdürleri ile Belediye Başkanı Mesut Özakcan arasında ‘fazla mesai’ gerginliği yaşandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
Efeler Belediyesi’nden personele çalışmadan mesai jesti

Aydın Efeler Belediyesi’nde birim müdürleri ile Belediye Başkanı Mesut Özakcan arasında ‘fazla mesai’ gerginliği yaşandı. Birim müdürleri yasal bulmadıkları bordrolara imza atmayınca, fazla mesai yapmadıkları halde personele fazla mesai yapmış gibi gösterilen evrakları Belediye Başkan Vekili Hasan Sarı imzalayarak krizi çözdü. Seçim öncesi verdiği sözü yerine getirmek için böyle bir şey yaptığını belirten Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, "Personelin maaşını yükselteceğime söz verdim. Maaştaki farkı vermek için bordroya fazla mesai gösterdik" diye konuştu.


Edinilen bilgiye göre; Aydın’da partisi CHP tarafından aday gösterilmeyen CHP’li eski vekil ve Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, “Ben sokakta bırakılacak adam değilim” diyerek Demokrat Partiye geçip buradan Belediye Başkan adayı oldu. Geçtiğimiz hafta belediye personelini toplayıp seçimlerde destek isteyen Başkan Özakçan, düzenlediği ücretsiz Hande Yener konserinde de tüm personelin maaşlarını arttıracağını belirterek seçim sözü verdi.


Bunun üzerine Efeler Belediyesi çalışanlarının maaş bordroları fazla mesai yapmadıkları halde fazla mesai yapmış gibi hazırlanarak birim müdürlerine gönderilip imzalaması istendi. Bordroları kontrol eden birim müdürleri personel fazla mesai yapmadığı halde fazla mesai yapmış gibi gösterildiğini görünce yasal bulmadıkları bordroları imzalamadı. Yaşanan gerilime rağmen Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan birim müdürlerini ikna edemeyince personelin maaş bordrolarını Belediye Başkan Vekili Hasan Sarı imzaladı.


Yaşanan olayı doğrulayan ancak seçim dönemlerinde bu tür olayların yaşanabildiğini belirten Efeler Belediyesi Özel Kalem Müdürü Abdülkadir Baş, seçim arefesinde bu tür haberlerin yapılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.


"Yasal olmayan bir şey yapmadım sözümü tuttum"


Olayı doğrulayan ve yasal olmayan bir şey yapmadığını belirten Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, "Maaşları arttıracağız diye söz verdik. Ancak bu maaş artışına yönelik farkı personele veremedik. Bu nedenle personele farklı vermek için personelin bordrosuna mesai girdik. Verdiğimiz sözü tutmak ve olayın zeminini oturmak için bu sistemi uyguladık" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski tabip albaya FETÖ'den hapis
    1. Eski tabip albaya FETÖ'den hapis
    2. Çocukların gündüz uyuması için ne..
    3. Albaraka Bankacılık Grubu'ndan 2018'de..
    4. Akşener’den Erzurum’da Kars gafı
    5. "En kritik maçlardan birine çıkacağız"
    6. Yeryüzü Doktorlarından Senegal'de..
    7. İflas eden Pamukkale hakkında kritik..
    8. Brezilya'da sayı artıyor! Ölü sayısı..
    9. Çevreci muhtarlar ödüllendirildi
    10. Elektrik kontağından çıkan yangın ünlü..
    11. Kasapoğlu: “Bizlerin kaynağını..
    12. Sarı Melekler 1. Lig aşkına salona..
    13. İbrahim Betil gençler ile buluştu
    14. Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkan..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    16. İngiltere'de büyüme beklentisi yüzde..
    17. İsmet Yıldırım: İstanbul'da gaz..
    18. OSD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na..
    19. Düzce Üniversitesi Kadın Tenis Takımı..
    20. Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta