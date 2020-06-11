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Aktüel

Efeler Belediyesi yanan ev için kolları sıvadı

Efeler Belediyesi, Köprülü Mahallesi’nde tüp patlaması sonucu çıkan yangın sebebiyle hasar oluşan evde temizlik çalışması ve hijyen çalışması gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:03:17 -
Efeler Belediyesi yanan ev için kolları sıvadı

Efeler Belediyesi, Köprülü Mahallesi’nde tüp patlaması sonucu çıkan yangın sebebiyle hasar oluşan evde temizlik çalışması ve hijyen çalışması gerçekleştirdi.


Pazartesi günü mutfak tüpünün patlaması sonucu Köprülü Mahallesi 1629 sokakta bulunan evde yangın çıkmış, ev sahibi Metin Doğan ve kiracı Özay Zengin maddi ve manevi hasara uğramıştı. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, meydana gelen olayın ardından birim müdürlerine söz konusu evde çalışmalar yapılması talimatında bulundu. Başkan Atay’ın talimatıyla kolları sıvayan Efeler Belediyesi Temizlik İşleri ve Sağlık işleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, evde temizlik ve hijyen çalışmaları yaptı.


Harabeye dönen ev belediye personelleri tarafından temizlendi ve ilaçlandı. Kullanılmaz halde bulunan eşyalar kamyonlara doldurularak ev boşaltıldı.


Ev sahibi Metin Doğan, Efeler Belediye Başkanı M.Fatih Atay’a gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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