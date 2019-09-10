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Efeler Belediyesi, Çeştepe futbol sahasına el attı

Efeler Belediyesi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün kullanım hakkını iptal ettiği, mülkiyetindeki Çeştepe Mahallesi Futbol Sahasındaki çalışmalara hemen başladı.

10 Eylül 2019 Salı 13:35
Efeler Belediyesi, Çeştepe futbol sahasına el attı

Efeler Belediyesi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün kullanım hakkını iptal ettiği, mülkiyetindeki Çeştepe Mahallesi Futbol Sahasındaki çalışmalara hemen başladı.


Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkan M. Fatih Atay’ın talimatıyla alanda düzenlemeler yaptı.


Mülkiyet hakkı Efeler Belediyesi’nde olan ve 1996 senesinde Çeştepe Belediyesi döneminde futbol sahasının kullanım hakkı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti. 23 yıldır yatırım yapılmayan ve mezbeleliğe dönen alanın kullanım hakkı, dün gerçekleştirilen Efeler Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında iptal edilmişti.


Çeştepe Mahallesi’in Acıkuyu mevkiinde bulunan 16 bin metrekarelik alana sahip Çeştepe futbol sahasının geçici kullanımı için önce zeminde iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri saha içi ve çevresindeki çöpleri temizlediler.


Temizlik çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü makineleri sahaya girerek bozuk olan zemini düzenledi. Zemin düzenlemelerinin yanı sıra, vatandaşların daha steril bir ortamda spor yapabilmeleri için paslanan kale direkleri yerlerinden söküldü. Ekiplerin hummalı bir çalışma gerçekleştirdiği Çeştepe Futbol Sahası, en kısa sürede spor faaliyetleri yapılabilmesi adına vatandaşların hizmetine açılacak.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:35
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