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Efecan Karaca: "Milli forma çocukluk hayalimdi"

Aytemiz Alanyaspor’da deneyimli kanat oyuncusu Efecan Karaca, milli formanın çocukluk hayali olduğunu, Moldova ile oynanan maçta kenara ilk geldiğinde çok heyecanlandığını söyledi.

28 Mart 2019 Perşembe 19:15
Efecan Karaca: "Milli forma çocukluk hayalimdi"

Aytemiz Alanyaspor’da deneyimli kanat oyuncusu Efecan Karaca, milli formanın çocukluk hayali olduğunu, Moldova ile oynanan maçta kenara ilk geldiğinde çok heyecanlandığını söyledi.


Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’de sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetimindeki yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, 2’e 2 top kapma ve dar alanda çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümü ise yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Villafanez ve Caulker katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Welinton ve Fernandes takımdan ayrı çalışırken, ağrıları bulunan Campos ise idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Alanyaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağını antrenmanla sürdürecek.



“Süper Lig’de de kendimi kanıtlamaya çalıştım”


İdmanda gazetecilere sorularını yanıtlayan milli futbolcu Efecan Karaca, 2. Lig’de bu yana Alanyaspor’da olduğunu belirterek burada çok güzel bir ortam olduğunu aktardı. Alanyaspor’da çok güzel bir arkadaşlığın olduğunu söyleyen Karaca, ”2. Lig’den beri oynadığım tüm arkadaşlara ve Alanyaspor’a bana yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ederim. Mutluyum, çalışmak, sabretmek diyebilirim bunun için, çok çalıştım buralara gelmek için ve çok şükür ki bana güvenenleri de mahcup etmedim. Süper Lig’de de kendimi kanıtlamaya çalıştım” dedi.



“Bunun mükafatını aldım”


Kendisi için ’Süper Lig’de oynayamaz’ denildiği hatırlatılan Efecan, "Tabii ki de böyle konuşmalar olacak. Sonuçta 1. Lig’den Süper Lig’e çıkıyorsunuz. Türk oyuncular için alt ligden çıkınca oynaya bilir mi? oynayamaz mı? diye tartışmalar olur. Burada önemli olan çok çalışmak ve sabretmek diye düşünüyorum. Ben de bunların hepsini yaptım. İlk 10 maçta forma giyememiştim ama sabrettim ve çok çalıştım. Bunun mükafatını aldım. Bir şekilde sizi oynatıyorlar ve sabrettiğinizde her şeyi başarabilirsiniz. Ben de elimden geleni yaptım. Alanyaspor’da birlikte çalıştığı teknik direktörlerden ve oyuncu arkadaşlarından çok şey öğrendim. Ben herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışırım. Kendimi geliştirmek için daha çok çalışıyorum” diye konuştu.



“Her şey Milli Takım için”


Milli formanın çocukluk hayali olduğunu dile getiren başarılı futbolcu Efecan Karaca, Moldova ile oynanan maçta kenara ilk geldiğinde çok heyecanlandığını söyledi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in kendisine güvendiği için mutlu olduğunu ifade eden başarılı futbolcu şunları söyledi:


"Ailem de maçı izledi ve ilk girişte çok heyecanlı olduğumun belli olduğunu söylediler. Şenol hocam bana kenarda ne yapmam gerektiğini söyledi ve çıktım oynadım. Burak ve Emre ağabeylerimin de bana çok faydaları oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hala heyecanlı oluyorsunuz ama sahanın içine girince her şey Milli Takım için oluyor ve o heyecanı yeniyorsunuz. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım " ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:15
  1. doğa

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