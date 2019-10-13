0553 313 94 23

Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

13 Ekim 2019 Pazar 11:10
Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında yarın Fransa ile deplasmanda karşılaşacak milli takımda sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca'nın aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Efecan'ın Aytemiz Alanyaspor'da yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kası, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle Fransa kafilesinde yer almadığı kaydedildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:10
  1. A Milli Futbol Takımı
  2. Abdulkadir Parmak
  3. Efecan Karaca
  4. EURO 2020 Elemeleri
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Operasyona karşı çıkıp YPG seviciliği yapan alçaklara duyurulur! İşte Kürtlere ve Araplara yapılan bu işkencelerin intikamı alınıyor
    1. Operasyona karşı çıkıp YPG seviciliği..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu..
    3. Tel Abyad merkezine girildi
    4. Obüs atışı nedir? Fırtına obüs mermisi..
    5. PYD/PKK yine sivilleri hedef aldı!..
    6. Afganistan'da 16 DEAŞ üyesi öldürüldü
    7. Mustafa Akıncı Barış Pınarı Harekatı..
    8. Azerbaycan'dan mesaj var!
    9. Telabyad'dan yoğun dumanlar yükseliyor
    10. Şamil Tayyar’dan çarpıcı açıklamalar!..
    11. Madem sanatçılar muhalif… Biz de..
    12. Skandal Barış Pınarı açıklamasında..
    13. Karamollaoğlu'ndan AB ülkelerinin..
    14. İsmail Saymaz'dan CHP'li başkana..
    15. Millete muhalif dernekler Gezi’ci..
    16. Yüzlerce kuzunun esrarengiz ölümü..
    17. Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu şoku!..
    18. Türkiye'ye silah ambargosu kararı..
    19. TSK Tel Abyad'ın önemli kasabası..
    20. Ölümü çokça hatırla
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!