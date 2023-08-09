Ee ışıklı çevreciler neredesiniz? CHP’li Bornova Belediyesi’nden ağaç katliamı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Evka 3 Mahallesi'nde yaşanan ağaç katliamı anbean vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzyuva'da aralarında zeytin ağaçlarının da bulunduğu çok sayıda ağaç CHP'li Bornova Belediyesi ekipleri tarafından kesildi.

Belediye ekipleri vatandaşların tepkilerine rağmen ağaçları tek tek kesmeyi sürdürdü.

O anları videoya alan bir kadının "Yapmayın ne olur yapmayın. Yazık bunlara. Allah cezanızı versin hepinizin. Allah sizi kahretsin. Polisi arayın" dediği duyuldu. Bornova Belediyesi ekiplerinin ise hiçbir şey olmamış gibi ağaçları kesmeye devam ettikleri görüldü.

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