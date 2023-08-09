  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ee ışıklı çevreciler neredesiniz? CHP’li Bornova Belediyesi’nden ağaç katliamı
Gündem

Ee ışıklı çevreciler neredesiniz? CHP’li Bornova Belediyesi’nden ağaç katliamı

Yeniakit Publisher
2023-08-09 09:18:00 -

İzmir’de CHP’li Bornova Belediyesi’nin Evka-3 semtinde ağaç katliamı yapması büyük tepki çekti. O anları videoya alan bir kadının ‘Yapmayın ne olur yapmayın. Yazık bunlara. Allah cezanızı versin hepinizin. Allah sizi kahretsin. Polisi arayın” dediği duyuldu. Bornova Belediyesi ekiplerinin ise hiçbir şey olmamış gibi ağaçları kesmeye devam ettikleri görüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Evka 3 Mahallesi'nde yaşanan ağaç katliamı anbean vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzyuva'da aralarında zeytin ağaçlarının da bulunduğu çok sayıda ağaç CHP'li Bornova Belediyesi ekipleri tarafından kesildi.

Belediye ekipleri vatandaşların tepkilerine rağmen ağaçları tek tek kesmeyi sürdürdü.

O anları videoya alan bir kadının "Yapmayın ne olur yapmayın. Yazık bunlara. Allah cezanızı versin hepinizin. Allah sizi kahretsin. Polisi arayın" dediği duyuldu. Bornova Belediyesi ekiplerinin ise hiçbir şey olmamış gibi ağaçları kesmeye devam ettikleri görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ercan

Akbelen'de mi yapmış?

ata

bu zihniyet bütün köklerimizi kesmiş, üç beş ağacın lafı mı olur???
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23